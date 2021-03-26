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futebol

Manchester United faz proposta por Llorente, do Atlético de Madrid

Clube espanhol estuda a venda do jogador, que pode ganhar o dobro na Inglaterra. Atleta já recusou proposta em 2020 e deve decidir seu futuro até o fim da temporada...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 08:55

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 08:55
Crédito: AFP
O Manchester United apresentou uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 533 milhões) ao Atlético de Madrid pela contratação de Marcos Llorente, segundo o “As”. A saída do atleta não estava nos planos de Diego Simeone, mas a oferta é atrativa e faz com que os dirigentes colchoneros estudem a venda do jogador.No entanto, o meio-campista, que é um dos melhores jogadores do clube na temporada, não pretende deixar a capital espanhola. Aos 26 anos, o camisa 14 vive seu melhor momento na carreira e já anotou 10 gols, além de nove assistências. Sua polivalência também é um fator atrativo para os técnicos.
> Veja a tabela da Premier League
Em janeiro de 2020, o Manchester United já havia tentado contratar Llorente, mas o atleta recusou a proposta em um período em que não era tão utilizado por Simeone. Os Diabos Vermelhos devem pagar o dobro do salário atual que o atleta recebe no Atlético e o clube aguarda uma decisão do espanhol.

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