Manchester United faz proposta por Llorente, do Atlético de Madrid

O Manchester United apresentou uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 533 milhões) ao Atlético de Madrid pela contratação de Marcos Llorente, segundo o “As”. A saída do atleta não estava nos planos de Diego Simeone, mas a oferta é atrativa e faz com que os dirigentes colchoneros estudem a venda do jogador.No entanto, o meio-campista, que é um dos melhores jogadores do clube na temporada, não pretende deixar a capital espanhola. Aos 26 anos, o camisa 14 vive seu melhor momento na carreira e já anotou 10 gols, além de nove assistências. Sua polivalência também é um fator atrativo para os técnicos.