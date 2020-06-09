Manchester United faz proposta por Koulibaly, mas Napoli pede mais

Sonho do Manchester United há algum tempo, o zagueiro Kalidou Koulibaly teve o preço fixado pelo Napoli para deixar o clube italiano: 100 milhões de euros (R$ 556 milhões). De acordo com o jornal "Daily Mail", os Red Devils apresentaram uma proposta no valor de 80 milhões de euros (R$ 445 milhões), mas que foi recusada.
Além do clube de Manchester, Liverpool e Paris Saint-Germain também monitoram a situação do jogador e podem fazer uma proposta em breve para o senegalês de 28 anos.
Caso seja vendido pelo valor pedido pelo Napoli, Koulibaly se tornará no defensor mais caro do mundo, ultrapassando Maguire, do prórpio United, e Van Dijk, do Liverpool.E MAIS:O dia do mercado: Victor pode não renovar com Galo, Thiago Silva na Premier League, Gerson cobiçado na Alemanha…E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?Governo sérvio autoriza, e torcedores vão a estádio comemorar títuloMorata entra na mira da Inter de Milão para a próxima temporadaRecuperado, Wendel participa bem de treino do Sporting E MAIS: