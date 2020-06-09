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Manchester United faz proposta por Koulibaly, mas Napoli pede mais

Zagueiro é um dos principais jogadores do Napoli há algumas temporadas e é observado pelos Diabos Vermelhos. Liverpool e Paris Saint-Germain monitoram...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 21:52

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 21:52

Crédito: Reprodução
Sonho do Manchester United há algum tempo, o zagueiro Kalidou Koulibaly teve o preço fixado pelo Napoli para deixar o clube italiano: 100 milhões de euros (R$ 556 milhões). De acordo com o jornal "Daily Mail", os Red Devils apresentaram uma proposta no valor de 80 milhões de euros (R$ 445 milhões), mas que foi recusada.
Além do clube de Manchester, Liverpool e Paris Saint-Germain também monitoram a situação do jogador e podem fazer uma proposta em breve para o senegalês de 28 anos.
Caso seja vendido pelo valor pedido pelo Napoli, Koulibaly se tornará no defensor mais caro do mundo, ultrapassando Maguire, do prórpio United, e Van Dijk, do Liverpool.E MAIS:O dia do mercado: Victor pode não renovar com Galo, Thiago Silva na Premier League, Gerson cobiçado na Alemanha…E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?Governo sérvio autoriza, e torcedores vão a estádio comemorar títuloMorata entra na mira da Inter de Milão para a próxima temporadaRecuperado, Wendel participa bem de treino do Sporting E MAIS:

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