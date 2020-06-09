Manchester United faz proposta por Koulibaly, mas Napoli pede mais

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Sonho do Manchester United há algum tempo, o zagueiro Kalidou Koulibaly teve o preço fixado pelo Napoli para deixar o clube italiano: 100 milhões de euros (R$ 556 milhões). De acordo com o jornal "Daily Mail", os Red Devils apresentaram uma proposta no valor de 80 milhões de euros (R$ 445 milhões), mas que foi recusada.

Além do clube de Manchester, Liverpool e Paris Saint-Germain também monitoram a situação do jogador e podem fazer uma proposta em breve para o senegalês de 28 anos.