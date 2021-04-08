Manchester United faz partida fraca, mas suficiente para vencer o Granada

O Manchester United venceu a ida das quartas de final da Liga Europa. Fora de casa, os Red Devils contaram com gols de Rashford e Bruno Fernandes para levar a vantagem contra o Granada para Old Trafford.
Aos 31 minutos do primeiro tempo, Lindelof fez um ótimo lançamento direto para Rashford, que dominou, adiantou e finalizou para colocar os Red Devils na frente do placar.A partida do Manchester United não era boa. A equipe inglesa não teve muitas chances e ficou mais defensiva, mas, aos 45 minutos do segundo tempo, Suarez cometeu pênalti em seu primeiro lance em campo. Bruno Fernandes converteu e ampliou a vantagem.
O resultado colocou os Red Devils em vantagem na Liga Europa. A volta será na próxima quinta-feira (15), às 16h (de Brasília).