Manchester United faz esforço tardio pela contratação de Sandro Tonali

O Manchester United tenta se aproximar do meio-campista Sandro Tonali, do Brescia, de acordo com o “Corriere Dello Sport”. No entanto, o esforço pode ser tardio, uma vez que a imprensa italiana diz que a Inter de Milão entrou em acordo com o atual clube do jogador. Caso não haja mudanças, o clube nerazzurri fica com o atleta emprestado por um ano, mas será obrigado a comprá-lo depois por 31,3 milhões de libras (R$ 231 milhões).O técnico Solskjaer quer melhorar a qualidade do setor do meio de campo dos Red Devils e acredita que o jovem de 20 anos poderia se encaixar perfeitamente com Bruno Fernandes e Paul Pogba. O gigante inglês ainda não fez nenhuma contratação de impacto, enquanto vê os rivais se movimentando no mercado de transferências.