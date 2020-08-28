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futebol

Manchester United faz esforço tardio pela contratação de Sandro Tonali

Meio-campista do Brescia está próximo de acerto com a Inter de Milão, de acordo com a imprensa italiana. Jovem de 20 anos é chamado de "novo Pirlo" em seu país...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 11:06

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 11:06
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Manchester United tenta se aproximar do meio-campista Sandro Tonali, do Brescia, de acordo com o “Corriere Dello Sport”. No entanto, o esforço pode ser tardio, uma vez que a imprensa italiana diz que a Inter de Milão entrou em acordo com o atual clube do jogador. Caso não haja mudanças, o clube nerazzurri fica com o atleta emprestado por um ano, mas será obrigado a comprá-lo depois por 31,3 milhões de libras (R$ 231 milhões).O técnico Solskjaer quer melhorar a qualidade do setor do meio de campo dos Red Devils e acredita que o jovem de 20 anos poderia se encaixar perfeitamente com Bruno Fernandes e Paul Pogba. O gigante inglês ainda não fez nenhuma contratação de impacto, enquanto vê os rivais se movimentando no mercado de transferências.
Sandro Tonali também teve seu nome envolvido em uma ida para o Milan e o futuro do italiano ainda não está selado. A promessa é conhecida pela excelente leitura de jogo e pela qualidade no passe, o que faz com que seja comparado ao ex-jogador Pirlo. Na última temporada, o jogador foi responsável por marcar um gol e dar sete assistências em 36 partidas.

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