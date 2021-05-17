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Manchester United faz contato com Sporting por Nuno Mendes

Lateral esquerdo da equipe campeã portuguesa é uma das maiores promessas do futebol mundial e já atua na seleção principal comandada por Fernando Santos...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 11:17

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 11:17
Crédito: Manchester United busca reforçar lado esquerdo do elenco (Divulgação / Sporting
O Manchester United entrou em contato com o Sporting sobre a possibilidade da contratação de Nuno Mendes, jovem lateral esquerdo de 18 anos, segundo o "The Sun". Segundo as informações, a transferência estaria avaliada em torno de 52 milhões de libras (R$ 386 milhões).Os clubes possuem boa relação há muito tempo. Cristiano Ronaldo deixou a equipe portuguesa no início do século para vestir a camisa dos Red Devils. Recentemente, Bruno Fernandes foi contratado pela equipe de Old Trafford. Além disso, o ala canhoto e o meio-campista são representados por Miguel Pinho.
> Veja a tabela da Premier League
O Manchester City também demonstrou interesse em Nuno Mendes, mas se assustou com os valores cobrados pelo Sporting. O atleta tem contrato com o atual campeão português até 2025, mas é provável que seja vendido nesta janela de transferências.

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