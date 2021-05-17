Manchester United faz contato com Sporting por Nuno Mendes

O Manchester United entrou em contato com o Sporting sobre a possibilidade da contratação de Nuno Mendes, jovem lateral esquerdo de 18 anos, segundo o "The Sun". Segundo as informações, a transferência estaria avaliada em torno de 52 milhões de libras (R$ 386 milhões).Os clubes possuem boa relação há muito tempo. Cristiano Ronaldo deixou a equipe portuguesa no início do século para vestir a camisa dos Red Devils. Recentemente, Bruno Fernandes foi contratado pela equipe de Old Trafford. Além disso, o ala canhoto e o meio-campista são representados por Miguel Pinho.