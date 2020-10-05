Manchester United faz consulta por Ismaila Sarr, do Watford

O Manchester United pode ter mais um reforço na sua janela de transferências. De acordo com o "Telefoot Chaine", os Red Devils ofereceram um empréstimo com opção de compra, mas foi recusado pelo Watford.A ideia do Manchester United era de um empréstimo com opção de compra fixada em 45 milhões de euros (cerca de R$ 297 milhões). O Watford recusou e propõe que os Red Devils paguem 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 165 milhões) caso não exerçam a cláusula de compra em definitivo.