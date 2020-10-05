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futebol

Manchester United faz consulta por Ismaila Sarr, do Watford

Red Devils tentam um empréstimo, mas o desejo dos Hornets é de vender o atacante...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 11:23
Crédito: Divulgação/Watford
O Manchester United pode ter mais um reforço na sua janela de transferências. De acordo com o "Telefoot Chaine", os Red Devils ofereceram um empréstimo com opção de compra, mas foi recusado pelo Watford.A ideia do Manchester United era de um empréstimo com opção de compra fixada em 45 milhões de euros (cerca de R$ 297 milhões). O Watford recusou e propõe que os Red Devils paguem 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 165 milhões) caso não exerçam a cláusula de compra em definitivo.
Na última temporada, Sarr atuou em 28 partidas pela Premier League, marcou 5 gols e deu 4 assistências.

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