  • Manchester United faz bom segundo tempo e vence o Brighton de virada no Campeonato Inglês
futebol

Manchester United faz bom segundo tempo e vence o Brighton de virada no Campeonato Inglês

Diabos Vermelhos veem adversário dominar a primeira etapa, mas se encontram nos 45 minutos finais e vencem com gols das pratas da casa Rashford e Greenwood...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 17:24

LanceNet

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
De virada. O Manchester United recebeu o Brighton neste domingo pelo Campeonato Inglês e os Diabos Vermelhos venceram mais uma. Após sair atrás no placar, o time de Solskjaer virou a partida para 2 a 1, com gols de Rashford e Greenwood, e chegou aos 60 pontos. Welbeck abriu o placar no Old Trafford.
+ Veja a tabela da Premier LeagueLEI DO EXMesmo jogando fora de casa, as melhores chances foram do Brighton no primeiro tempo. A equipe azul chegou ao menos três vezes com perigo ao gol de Dean Henderson e abriu o placar aos 12 minutos. Depois de erro de Pogba na saída de jogo, Maupay cruzou na medida para Welbeck, que cabeceou para defesa do goleiro do Manchester United. No rebote, o próprio Welbeck fez.
ELE DECIDEAos 16 minutos da etapa final, o Manchester United aproveitou erro na saída de jogo do Brighton e Bruno Fernandes fez bela jogada pelo meio. Na entrada da área, o português achou Rashford, que bateu de chapa no canto e deixou tudo igual.
NA RAÇASem desistir, o Manchester United continuou em cima do Brighton e na reta final os Diabos Vermelhos viraram o jogo com mais uma prata da casa. Aos 37, Bruno Fernandes cruzou da esquerda e Pogba bateu de primeira, mas pegou mal na bola. Greenwood apareceu livre na área e desviou de cabeça para virar.
+ Puma lança nova chuteira para Neymar. Veja fotos em galeria!
SEQUÊNCIA​O Manchester United agora vira a chave e volta as atenções para a Liga Europa. Na próxima quinta-feira, os Diabos Vermelhos encaram o Granada, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O Brighton, por sua vez, volta a campo no dia 12, contra o Everton.

Tópicos Relacionados

