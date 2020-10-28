Manchester United estuda volta de torcedores ao Old Trafford e estima mais de 20 mil pessoas no estádio

Atuando com os portões do Old Trafford fechados para torcedores por conta da pandemia do novo coronavírus, o Manchester United já estuda uma volta do público ao seu estádio. De acordo com Collette Roche, chefe de operações do clube, a ideia é que mais de 23 mil pessoas possam frequentar o local.- Estou convencida de que seremos capazes de acomodar os torcedores com segurança. Passamos cerca de dois meses trabalhando com as recomendações do governo para garantir que 23.500 pessoas possam entrar no estádio respeitando a distanciamento social - disse.