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Manchester United estuda volta de torcedores ao Old Trafford e estima mais de 20 mil pessoas no estádio

Apesar de ainda não haver indicação de quando torcedores voltarão aos estádios na Inglaterra, Diabos Vermelhos se programam para receber um terço da lotação de sua casa...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 14:47

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 14:47
Crédito: Lindsey Parnaby / AFP
Atuando com os portões do Old Trafford fechados para torcedores por conta da pandemia do novo coronavírus, o Manchester United já estuda uma volta do público ao seu estádio. De acordo com Collette Roche, chefe de operações do clube, a ideia é que mais de 23 mil pessoas possam frequentar o local.- Estou convencida de que seremos capazes de acomodar os torcedores com segurança. Passamos cerca de dois meses trabalhando com as recomendações do governo para garantir que 23.500 pessoas possam entrar no estádio respeitando a distanciamento social - disse.
Até o momento, não é permitida a presença de público em partidas de futebol na Inglaterra. O retorno, ainda que de forma gradual, estava previsto para o mês de outubro, mas o aumento nos casos de Covid-19 fez com que as autoridades adiasse o projeto.
A capacidade total do Old Trafford é 76 mil espectadores. Ou seja, se a ideia do clube for atendida (23.500 torcedores no estádio), cerca de um terço do estádio estará ocupado.

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