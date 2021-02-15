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futebol

Manchester United estuda quatro nomes para reforçar a zaga

Mings, Varane, Koundé e Carmo são os jogadores que interessam ao clube inglês. Um deles deve chegar na janela de transferências do final da temporada...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 13:45

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 13:45
Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
Setor mais contestado do Manchester United há algum tempo, a defesa deve ser reforçada na janela de transferências de julho. De acordo com a "ESPN", os Red Devils estudam quatro nomes para a próxima temporada, um deles deve chegar em definitivo.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Os alvos do clube inglês são: Tyrone Mings (Aston Villa), Raphael Varane (Real Madrid), Jules Koundé (Sevilla) e David Carmo (Braga).Atualmente, o Manchester United está em segundo lugar na Premier League, sete pontos atrás do líder Manchester City.

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