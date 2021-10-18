Manchester United estuda gastar mais dinheiro na janela de janeiro

O Manchester United planeja gastar cerca de 83 milhões de euros (R$ 524 milhões) com reforços na janela de transferências de janeiro e dar mais peças para Ole Solskjaer trabalhar no elenco, segundo o "Daily Star". No entanto, os Red Devils só irão usar o dinheiro com a condição de estar lutando pelo título da Premier League.Apesar do início de temporada ruim dos Diabos Vermelhos, com apenas um ponto conquistado nos últimos três jogos da equipe, a diretoria possui confiança no trabalho do comandante norueguês. No entanto, o clube de Old Trafford ocupa a 6ª colocação na Premier League e está a cinco pontos do Chelsea, líder da competição.