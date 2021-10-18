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futebol

Manchester United estuda gastar mais dinheiro na janela de janeiro

Clube confia em Ole Solskjaer no comando dos Diabos Vermelhos e buscam melhorar o elenco após grandes despesas no mercado de transferências do verão europeu...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 11:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 11:42
Crédito: ALEKSANDRA SZMIGIEL / POOL / AFP
O Manchester United planeja gastar cerca de 83 milhões de euros (R$ 524 milhões) com reforços na janela de transferências de janeiro e dar mais peças para Ole Solskjaer trabalhar no elenco, segundo o "Daily Star". No entanto, os Red Devils só irão usar o dinheiro com a condição de estar lutando pelo título da Premier League.Apesar do início de temporada ruim dos Diabos Vermelhos, com apenas um ponto conquistado nos últimos três jogos da equipe, a diretoria possui confiança no trabalho do comandante norueguês. No entanto, o clube de Old Trafford ocupa a 6ª colocação na Premier League e está a cinco pontos do Chelsea, líder da competição.
> Veja a tabela da Premier League
Na última janela de transferências, o clube gastou mais de 160 milhões de euros (R$ 1 bilhão) com as chegadas de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho e Raphael Varane. Ainda assim, a comissão técnica busca a contratação de um meio-campista, sendo que Declan Rice, do West Ham, e Kalvin Phillips, do Leeds, são os mais cotados.
Ole Solskjaer tem sido um dos principais alvos dos torcedores do Manchester United e da imprensa, mas o comandante renovou seu vínculo com o clube inglês até 2024. Além de estar mal na Premier League, os Red Devils também passam sufoco na Champions League e encaram a Atalanta nesta quarta-feira.

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