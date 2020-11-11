Manchester United estuda contratação de Cristiano Ronaldo

O Manchester United estuda a contratação de Cristiano Ronaldo para a próxima temporada, segundo o jornalista Christian Martin. Os dirigentes ingleses já teriam entrado em contato com Jorge Mendes, representante do português, em uma conversa em Porto. Os Red Devils pediram para que o empresário perguntasse à Juventus se o clube estaria interessado em se desprender do camisa sete.A Velha Senhora precisa reduzir sua massa salarial por conta da crise econômica provocada pela Covid-19 e Cristiano Ronaldo gera um custo muito acima do restante do elenco italiano. Enquanto isso, o time de Old Trafford acredita que conseguiria contratar o craque por um preço acessível no próximo verão europeu por conta da idade do atleta e da aproximação do fim de contrato.