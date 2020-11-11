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futebol

Manchester United estuda contratação de Cristiano Ronaldo

Segundo jornalista Christian Martin, dirigentes do Manchester United entraram em contato com Jorge Mendes, agente do atleta, para sondar possível saída da Juventus...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 11:17

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 11:17

Crédito: Cristiano Ronaldo marcou época em sua passagem pelo Manchester United (AFP
O Manchester United estuda a contratação de Cristiano Ronaldo para a próxima temporada, segundo o jornalista Christian Martin. Os dirigentes ingleses já teriam entrado em contato com Jorge Mendes, representante do português, em uma conversa em Porto. Os Red Devils pediram para que o empresário perguntasse à Juventus se o clube estaria interessado em se desprender do camisa sete.A Velha Senhora precisa reduzir sua massa salarial por conta da crise econômica provocada pela Covid-19 e Cristiano Ronaldo gera um custo muito acima do restante do elenco italiano. Enquanto isso, o time de Old Trafford acredita que conseguiria contratar o craque por um preço acessível no próximo verão europeu por conta da idade do atleta e da aproximação do fim de contrato.
Cristiano Ronaldo tem uma passagem marcante pelo Manchester United desde que saiu do Sporting. Sob comando de Alex Ferguson, o camisa sete despontou no futebol mundial, conquistou diversos títulos na Inglaterra e uma Liga dos Campeões, além de ter sido eleito melhor jogador do planeta em 2008.

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