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futebol

Manchester United estuda contratação de atacante do Sporting

Pedro Gonçalves é visto como uma opção mais barata do que Jadon Sancho. Ponta direita tem 15 gols em 21 partidas nesta temporada e tem experiência no futebol inglês...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 09:30
Crédito: Pedro Gonçalves jogou duas temporadas na equipe sub-23 do Wolverhampton (Divulgação / Twitter
Em tempo de crise econômica, o Manchester United estuda a possibilidade da contratação de Pedro Gonçalves, do Sporting, segundo o “The Telegraph”. Os Diabos Vermelhos enxergam o portugues como uma opção mais barata do que Jadon Sancho, mas o ponta possui uma multa de quase 52 milhões de libras (R$ 345 milhões).O camisa 28 tem a experiência do futebol inglês por ter passado duas temporadas na equipe sub-23 do Wolverhampton. Nesta temporada, o extremo tem sido um atleta valioso para o técnico Rúben Amorim, marcou 15 gols em 21 partidas e é um dos responsáveis pelo Sporting liderar o Campeonato Português.
> Veja a tabela da Premier League
Além das qualidades individuais, o Manchester United possui uma boa relação com os Leões, uma vez que já fizeram negócios por Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Nani. No entanto, os Red Devils entendem que o mais importante é não entrar em um buraco financeiro e a contratação de Jadon Sancho poderia trazer grandes problemas, uma vez que o inglês pode custar mais que o dobro do que Pedro Gonçalves.

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