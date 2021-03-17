Manchester United estuda contratação de atacante do Sporting

Em tempo de crise econômica, o Manchester United estuda a possibilidade da contratação de Pedro Gonçalves, do Sporting, segundo o “The Telegraph”. Os Diabos Vermelhos enxergam o portugues como uma opção mais barata do que Jadon Sancho, mas o ponta possui uma multa de quase 52 milhões de libras (R$ 345 milhões).O camisa 28 tem a experiência do futebol inglês por ter passado duas temporadas na equipe sub-23 do Wolverhampton. Nesta temporada, o extremo tem sido um atleta valioso para o técnico Rúben Amorim, marcou 15 gols em 21 partidas e é um dos responsáveis pelo Sporting liderar o Campeonato Português.