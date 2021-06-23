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futebol

Manchester United estuda a contratação do zagueiro Pau Torres

Jogador de 24 anos é um dos principais nomes do Villarreal, que conquistou a Liga Europa justamente sobre o Manchester United. Transferência pode chegar até os R$ 384 milhões...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 16:34
Crédito: Divulgação / Villarreal
Após se aproximar da contratação do atacante Jadon Sancho, o Manchester United agora mira as atenções para reforçar a defesa. E de acordo com a imprensa inglesa, o principal alvo dos Diabos Vermelhos é o zagueiro Pau Torres, que venceu a Liga Europa pelo Villarreal justamente sobre os Red Devils.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaSegundo o jornal "Manchester Evening News", o time de Ole Gunnar Solskjaer quer um nome para fazer dupla com Harry Maguire, titular absoluto do United. O clube entende que precisa de um novo defensor que chegue para ser incontestável, o que Eric Bailly e Victor Lindelöf não têm conseguido.
O Manchester United, entretanto, não terá vida fácil para contratar o zagueiro espanhol. Com uma multa rescisória entre 60 e 65 milhões de euros (entre R$ 355 mi e R$ 384 mi), além de um contrato até 2024, os Diabos Vermelhos precisarão convencer o Submarino Amarelo a vender o jogador.
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Apesar do alto valor, o portal avança que dentro do Manchester United há otimismo pela chegada do atleta. Além de Pau Torres, nomes como Raphaël Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (sem clube) e Jules Koundé (Sevilla) são opções.

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