Manchester United estuda a contratação do zagueiro Pau Torres

Após se aproximar da contratação do atacante Jadon Sancho, o Manchester United agora mira as atenções para reforçar a defesa. E de acordo com a imprensa inglesa, o principal alvo dos Diabos Vermelhos é o zagueiro Pau Torres, que venceu a Liga Europa pelo Villarreal justamente sobre os Red Devils.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaSegundo o jornal "Manchester Evening News", o time de Ole Gunnar Solskjaer quer um nome para fazer dupla com Harry Maguire, titular absoluto do United. O clube entende que precisa de um novo defensor que chegue para ser incontestável, o que Eric Bailly e Victor Lindelöf não têm conseguido.
O Manchester United, entretanto, não terá vida fácil para contratar o zagueiro espanhol. Com uma multa rescisória entre 60 e 65 milhões de euros (entre R$ 355 mi e R$ 384 mi), além de um contrato até 2024, os Diabos Vermelhos precisarão convencer o Submarino Amarelo a vender o jogador.
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Apesar do alto valor, o portal avança que dentro do Manchester United há otimismo pela chegada do atleta. Além de Pau Torres, nomes como Raphaël Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (sem clube) e Jules Koundé (Sevilla) são opções.