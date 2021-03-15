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futebol

Manchester United está próximo de acerto com zagueiro da Fiorentina

Nikola Milenkovic está interessado em jogar pelos Diabos Vermelhos na próxima temporada. Jogador sérvio tem contrato com a Fiorentina até 2022...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 12:25

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 12:25
Crédito: Milenkovic está próximo do Manchester United (Divulgação/Fiorentina
O Manchester United é o favorito para contratar Nikola Milenkovic, jovem zagueiro da Fiorentina, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O sérvio tem contrato com a Viola até 2022, mas tem o desejo de se mudar e os Diabos Vermelhos devem pagar cerca de 30 milhões de libras (R$ 231 milhões) para contar com os serviços do defensor.O empresário do jogador está em contato com dirigentes da equipe do Old Trafford desde a última janela de transferências do verão europeu. O CEO do Manchester United, Ed Woodward, está satisfeito com o valor a ser pago pelo jogador revelado pelo Partizan. No entanto, o clube deve enfrentar concorrência de times italianos, ingleses e alemães.
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Milenkovic foi contratado em 2017 e é titular absoluto da equipe comandada por Cesare Prandelli. Na atual temporada, o zagueiro participou de 28 partidas, anotou três gols e ainda contribuiu com uma assistência. O técnico dos Red Devils, Solskjaer, busca reforçar o sistema defensivo e encontrar um parceiro para Harry Maguire.

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