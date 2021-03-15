Manchester United está próximo de acerto com zagueiro da Fiorentina

O Manchester United é o favorito para contratar Nikola Milenkovic, jovem zagueiro da Fiorentina, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O sérvio tem contrato com a Viola até 2022, mas tem o desejo de se mudar e os Diabos Vermelhos devem pagar cerca de 30 milhões de libras (R$ 231 milhões) para contar com os serviços do defensor.O empresário do jogador está em contato com dirigentes da equipe do Old Trafford desde a última janela de transferências do verão europeu. O CEO do Manchester United, Ed Woodward, está satisfeito com o valor a ser pago pelo jogador revelado pelo Partizan. No entanto, o clube deve enfrentar concorrência de times italianos, ingleses e alemães.