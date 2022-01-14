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futebol

Manchester United está na pole position em briga por meia do Napoli

Fabián Ruiz é alvo de interesse dos Diabos Vermelhos, mas clube inglês tem como prioridade a contratação de Declan Rice, do West Ham e seleção inglesa...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 09:58

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 09:58

O Manchester United lidera a corrida pela contratação do meia Fabián Ruiz, do Napoli, segundo o "La Repubblica". Ralf Rangnick espera a contratação de um nome para o setor devido a provável saída de Pogba na próxima temporada e ao baixo rendimento de Van de Beek, que pode ser negociado.Além dos Diabos Vermelhos, Liverpool e Arsenal também estão interessados na chegada do oito. O contrato do jogador se encerra em 2023 e há dúvidas com relação a uma possível renovação de contrato. Caso esse acordo não aconteça até o fim da temporada, os clubes ingleses podem apertar o cerco pelo espanhol.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar do interesse em Fabián Ruiz, o Manchester United tem outro alvo preferencial para contratar na próxima temporada. Declan Rice, do West Ham e da seleção inglesa, é um nome que vem sendo especulado há algumas temporadas em Old Trafford. No entanto, o atleta tem contrato com os Hammers até 2024.
Por outro lado, o Napoli parece encontrar dificuldade em segurar os seus principais atletas no clube. Nos últimos dias, Lorenzo Insigne assinou contrato com o Toronto FC e está em seus últimos meses defendendo as cores do clube italiano. Na última janela, a equipe já havia perdido Milik e Drie Mertens tem contrato até o próximo dia 30 de junho.
Crédito: FabiánRuizéalvodeinteressedoManchesterUnited(Foto:Divulgação/SiteoficialdoNapoli

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