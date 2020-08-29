Manchester United está muito próximo de contratar Van de Beek

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O Manchester United está próximo de anunciar seu primeiro reforço para a temporada. De acordo com o jornalista Oriol Domènech, os Red Devils estão fechando a contratação de Donny Van de Beek, meio-campista do Ajax.

Van de Beek deve custar 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) aos cofres do Manchester United. Ele era alvo do Barcelona e do Real Madrid, mas os catalães colocaram Wijnaldum, do Liverpool, como prioridade.