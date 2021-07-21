Manchester United está interessado nas contratações de meias do Bayern de Munique e do Wolverhampton

Crédito: Goretzka é alvo do Manchester United para 2022 (AFP

O Manchester United está interessado nas contratações de Goretzka, do Bayern, e de Rúben Neves, do Wolverhampton. Segundo o "Bild", o alemão seria reforço em 2022 quando pdeixar o clube bávaro sem custos. Já o meia português, de acordo com o "talkSPORT", pode chegar no Old Trafford nesta janela de transferências.As informações do diário alemão indicam que os Diabos Vermelhos tem uma oferta preparada para que Goretzka receba cerca de 200 mil libras (R$ 1,4 milhão) por semana caso assine com o clube inglês na próxima temporada. O entorno do jogador também está irritado com a ausência de uma proposta de renovação contratual por parte do Bayern nos valores que o atleta deseja.

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Por outro lado, a chegada de Rúben Neves é vista como uma operação mais imediata caso Paul Pogba seja vendido neste mercado ao Paris Saint-Germain. O meia, que também é alvo de interesse do Arsenal, ainda tem dois anos de contrato com o Wolverhampton e só deve ser negociado por volta de 34 milhões de libras (R$ 250 milhões).