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Manchester United está interessado nas contratações de meias do Bayern de Munique e do Wolverhampton

Diabos Vermelho buscam Rúben Neves nesta janela de transferência em caso de saída de Pogba e miram na chegada de Goretzka em 2022...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 12:33
Crédito: Goretzka é alvo do Manchester United para 2022 (AFP
O Manchester United está interessado nas contratações de Goretzka, do Bayern, e de Rúben Neves, do Wolverhampton. Segundo o "Bild", o alemão seria reforço em 2022 quando pdeixar o clube bávaro sem custos. Já o meia português, de acordo com o "talkSPORT", pode chegar no Old Trafford nesta janela de transferências.As informações do diário alemão indicam que os Diabos Vermelhos tem uma oferta preparada para que Goretzka receba cerca de 200 mil libras (R$ 1,4 milhão) por semana caso assine com o clube inglês na próxima temporada. O entorno do jogador também está irritado com a ausência de uma proposta de renovação contratual por parte do Bayern nos valores que o atleta deseja.
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Por outro lado, a chegada de Rúben Neves é vista como uma operação mais imediata caso Paul Pogba seja vendido neste mercado ao Paris Saint-Germain. O meia, que também é alvo de interesse do Arsenal, ainda tem dois anos de contrato com o Wolverhampton e só deve ser negociado por volta de 34 milhões de libras (R$ 250 milhões).
Além da venda Pogba, Van de Beek não tem futuro garantido no Manchester United. O meio-campista holandês foi contratado na última temporada, teve pouco espaço, mas deve receber mais chances na nova campanha. Caso não conveça a comissão técnica, pode ser mais um do setor a deixar o elenco.

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