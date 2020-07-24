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futebol

Manchester United está interessado na contratação de Idrissa Gueye

De acordo com a apuração do jornal francês 'Le10Sport', jogador do Paris Saint-Germain é um dos alvos para reforçar o meio-campo dos Red Devils na próxima temporada 2020/21...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 14:19

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 14:19

Crédito: AFP
De acordo com o jornal francês 'Le10Sport', Idrissa Gueye, do Paris Saint-Germain é um dos alvos do Manchester United para a próxima temporada. O meio-campista conhece bem a Premier League, já que teve passagens por clubes como Everton e Aston Villa.
Ainda segundo a publicação, o técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer vê com bons olhos a chegada do senegalês, de 30 anos, para reforçar o meio-campo dos Red Devils, que ganharam ainda mais força com achegada do português Bruno Fernandes.
Com a camisa do PSG, Idrissa Gueye disputou 26 partidas entre a Champions League e a Ligue 1 (Campeonato Francês), e teve destaque no jogo contra o Real Madrid no Parque dos Príncipes, pela competição continental.
Vale lembrar que, nesta sexta, o Paris Saint-Germain disputa a final da Copa da França, principal torneio eliminatório do país, contra o Saint-Étienne. O jogo acontece no Stade de France, às 16h (de Brasília) e será transmitido pela Fox Sports com exclusividade. Cabe salientar que esta será a primeira partida oficial na França desde março.

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