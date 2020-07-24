Manchester United está interessado na contratação de Idrissa Gueye

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De acordo com o jornal francês 'Le10Sport', Idrissa Gueye, do Paris Saint-Germain é um dos alvos do Manchester United para a próxima temporada. O meio-campista conhece bem a Premier League, já que teve passagens por clubes como Everton e Aston Villa.

Ainda segundo a publicação, o técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer vê com bons olhos a chegada do senegalês, de 30 anos, para reforçar o meio-campo dos Red Devils, que ganharam ainda mais força com achegada do português Bruno Fernandes.

Com a camisa do PSG, Idrissa Gueye disputou 26 partidas entre a Champions League e a Ligue 1 (Campeonato Francês), e teve destaque no jogo contra o Real Madrid no Parque dos Príncipes, pela competição continental.