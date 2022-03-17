Manchester United está interessado em meia do Ajax e seleção holandesa

O Manchester United está interessado na contratação do meia Ryan Gravenberch, do Ajax e seleção holandesa, segundo o "The Athletic". O jovem de 19 anos vem sendo observado por outras grandes equipes e pode buscar uma mudança na próxima temporada.O setor do meio de campo é uma das prioridades dos Red Devils para 2022/2023. O holandês é tratado como uma peça jovem visando o futuro do clube após a decepcionante eliminação na Champions League para o Atlético de Madrid.

> Veja a tabela da Premier League

No entanto, Gravenberch é cliente de Mino Raiola, empresário italiano com quem o Manchester United já teve desavenças por conta de Pau Pogba. O agente tem a opção de levar o seu jogador para o Bayern de Munique, onde possui fortes relações com os dirigentes alemães.

O camisa oito tem contrato com o Ajax até 2023 e deve ser vendido para não deixar a equipe de graça no próximo ano. No entanto, o destino do novo produto da categoria de base do clube holandês segue em aberto.