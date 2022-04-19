Manchester United está interessado em destaque do Villarreal

O Manchester United está interessado na contratação de Pau Torres, zagueiro do Villarreal, segundo o "Manchester Evening News". O defensor de 25 anos tem contrato com o Submarino Amarelo até 2024 e vem se mostrando como um dos principais nomes da sua posição.O desejo pela contratação do atleta, que está no radar dos Red Devils há alguns anos, revive com a aproximação em relação ao mercado de transferências. O jogador pode ser um dos primeiros reforços para o técnico Erik ten Hag, que deve chegar do Ajax.
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Há algumas temporadas, o Manchester United vem sofrendo com problemas defensivos. Harry Maguire, contratado em 2019 com o status de zagueiro mais caro do mundo, não vem correspondendo as expectativas, enquanto Lindelof e Bailly também são contestados.
Pau Torres possui uma cláusula de rescisão de contrato no valor de 50 milhões de libras, mas é bem avaliado internamente. Os nomes de Antonio Rudiger, Jurrien Timber e Jarrad Branthwaite também já foram especulados nos Diabos Vermelhos.