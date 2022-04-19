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futebol

Manchester United está interessado em destaque do Villarreal

Pau Torres vem se destacando como um dos grandes zagueiros da nova geração...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 11:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 11:39
O Manchester United está interessado na contratação de Pau Torres, zagueiro do Villarreal, segundo o "Manchester Evening News". O defensor de 25 anos tem contrato com o Submarino Amarelo até 2024 e vem se mostrando como um dos principais nomes da sua posição.O desejo pela contratação do atleta, que está no radar dos Red Devils há alguns anos, revive com a aproximação em relação ao mercado de transferências. O jogador pode ser um dos primeiros reforços para o técnico Erik ten Hag, que deve chegar do Ajax.
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Há algumas temporadas, o Manchester United vem sofrendo com problemas defensivos. Harry Maguire, contratado em 2019 com o status de zagueiro mais caro do mundo, não vem correspondendo as expectativas, enquanto Lindelof e Bailly também são contestados.
Pau Torres possui uma cláusula de rescisão de contrato no valor de 50 milhões de libras, mas é bem avaliado internamente. Os nomes de Antonio Rudiger, Jurrien Timber e Jarrad Branthwaite também já foram especulados nos Diabos Vermelhos.
Crédito: PauTorreséalvodecobiçadoManchesterUnited(Foto:Divulgação/Villarreal

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