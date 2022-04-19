Manchester United está interessado em destaque do Villarreal

O Manchester United está interessado na contratação de Pau Torres, zagueiro do Villarreal, segundo o "Manchester Evening News". O defensor de 25 anos tem contrato com o Submarino Amarelo até 2024 e vem se mostrando como um dos principais nomes da sua posição.O desejo pela contratação do atleta, que está no radar dos Red Devils há alguns anos, revive com a aproximação em relação ao mercado de transferências. O jogador pode ser um dos primeiros reforços para o técnico Erik ten Hag, que deve chegar do Ajax.