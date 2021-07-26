Manchester United está disposto a vender Pogba nesta janela

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP

O Manchester United está disposto a vender o meia Paul Pogba nesta janela de transferências, segundo a "ESPN". Os Diabos Vermelhos buscam uma oferta na faixa dos 60 milhões de euros R$ 364 milhões) pelo francês. O Paris Saint-Germain é o principal interessado na contratação do jogador.No entanto, o interesse não se materializou em uma proposta oficial aos ingleses. A equipe de Mauricio Pochettino precisa de desfazer de algumas peças do elenco, fazer dinheiro e reinvestir o montante em Pogba. Até o momento, apenas Bakker foi negociado ao Bayer Leverkusen.

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O meio-campista tem contrato com o Manchester United até 2022 e pode deixar o clube de Old Trafford sem custos caso não renove seu contrato. Por conta disso, há uma necessidade dos Red Devils negociarem a saída do atleta nesta janela e receberem algum dinheiro pela saída do camisa seis.