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futebol

Manchester United está disposto a vender Pogba nesta janela

Meio-campista francês é alvo de desejo do Paris Saint-Germain neste mercado de transferências, mas também já foi especulado no Real Madrid...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 13:13

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 13:13
Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
O Manchester United está disposto a vender o meia Paul Pogba nesta janela de transferências, segundo a "ESPN". Os Diabos Vermelhos buscam uma oferta na faixa dos 60 milhões de euros R$ 364 milhões) pelo francês. O Paris Saint-Germain é o principal interessado na contratação do jogador.No entanto, o interesse não se materializou em uma proposta oficial aos ingleses. A equipe de Mauricio Pochettino precisa de desfazer de algumas peças do elenco, fazer dinheiro e reinvestir o montante em Pogba. Até o momento, apenas Bakker foi negociado ao Bayer Leverkusen.
> Veja a tabela da Premier League
O meio-campista tem contrato com o Manchester United até 2022 e pode deixar o clube de Old Trafford sem custos caso não renove seu contrato. Por conta disso, há uma necessidade dos Red Devils negociarem a saída do atleta nesta janela e receberem algum dinheiro pela saída do camisa seis.
Apesar do antigo interesse do Real Madrid, apenas o PSG está na corrida por Pogba neste momento. De acordo com as informações, o jogador está sendo atraído pelo projeto esportivo da equipe e pelo desejo em vencer uma Champions League.

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