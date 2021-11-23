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Manchester United está disposto a pagar compensação para ter Mauricio Pochettino

Treinador argentino tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2023, mas é o principal alvo para comandar os Red Devils após a demissão de Ole Solskjaer...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2021 às 08:41

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 08:41

O Manchester United está disposto a pagar uma compensação no valor de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) ao Paris Saint-Germain pela contratação de Mauricio Pochettino, segundo o "Mirror". O argentino é o principal alvo dos Red Devils após a demissão de Ole Solskjaer.No entanto, a questão contratual é um empecilho nessa operação. O treinador possui contrato com o PSG até 2023 e abandonar a equipe no meio da temporada pode causar um prejuízo esportivo e técnico sem precedentes. Com isso, a saída no próximo verão europeu não é descartada.
> Veja a tabela da Champions League
O Paris Saint-Germain não está plenamente satisfeito com os serviços de Pochettino até o momento e pensam em Zinedine Zidane para assumir as funções de técnico. Mas o Manchester United talvez não espera até o fim da temporada para contar com o profissional dos sonhos.
Neste momento, Michael Carrick é o treinador interino e será o responsável por dirigir os Diabos Vermelhos diante do Villarreal na Champions League. O ex-jogador também deverá comandar a equipe no duelo contra o Chelsea pela Premier League.
Crédito: NomedePochettinoédesejadonoManchesterUnited(Foto:Reprodução/TwitterdoPSG

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