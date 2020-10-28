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futebol

Manchester United está disposto a pagar cláusula de Upamecano

Na próxima janela de transferências do verão europeu, zagueiro irá custar apenas R$ 280 milhões e deve atrair o interesse de outros grandes clubes do futebol europeu...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 10:01
Crédito: AFP
O Manchester United irá atrás de Upamecano, zagueiro do RB Leipzig, na próxima temporada, segundo o ‘The Times”. O francês tem uma cláusula de rescisão de 38 milhões de libras (R$ 280 milhões) e o clube inglês está disposto a pagar para reforçar o sistema defensivo da equipe. O jogador tem contrato com o time alemão até 2023.Por conta do baixo valor do zagueiro, é possível que diversos clubes de ponta entrem na disputa pela contratação de Upamecano. O técnico Solskjaer enxerga o francês perfeitamente no plantel dos Red Devils por conta de sua confiança, dinamismo e por se encaixar no estilo de jogo que o norueguês implementa.
Na entrevista coletiva da última terça-feira, véspera do duelo entre Manchester United e RB Leipzig pela Liga dos Campeões, o comandante se recusou a responder questões especulativas sobre a contratação de Upamecano. Apesar disso, Solskjaer elogiou o defensor e disse que irá observar de perto o atleta.

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