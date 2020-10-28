Manchester United está disposto a pagar cláusula de Upamecano

O Manchester United irá atrás de Upamecano, zagueiro do RB Leipzig, na próxima temporada, segundo o ‘The Times”. O francês tem uma cláusula de rescisão de 38 milhões de libras (R$ 280 milhões) e o clube inglês está disposto a pagar para reforçar o sistema defensivo da equipe. O jogador tem contrato com o time alemão até 2023.Por conta do baixo valor do zagueiro, é possível que diversos clubes de ponta entrem na disputa pela contratação de Upamecano. O técnico Solskjaer enxerga o francês perfeitamente no plantel dos Red Devils por conta de sua confiança, dinamismo e por se encaixar no estilo de jogo que o norueguês implementa.