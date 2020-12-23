Manchester United está confiante na chegada de promessa da Atalanta

O Manchester United está confiante na contratação de Amad Diallo, jovem promessa da Atalanta, na janela de transferências de janeiro, segundo o “Daily Mail”. O atacante irá custar cerca de 37 milhões de libras (R$ 253 milhões) e já aceitou se mudar para os Diabos Vermelhos e dar um passo à frente na carreira.O time de Solskjaer também espera receber um documento da Federação Inglesa de Futebol para que a joia de 18 anos tenha autorização para trabalhar no Reino Unido. Apesar de só ter feito uma partida pela equipe italiana, o comandante do Manchester United tem grandes expectativas sobre o atleta.