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futebol

Manchester United está confiante na chegada de promessa da Atalanta

Diallo já aceitou ir para os Diabos Vermelhos e clube espera concluir a transferência em janeiro. Time de Old Trafford também aguarda documento para jovem poder trabalhar...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 12:00
Crédito: Diallo está próximo de ser o novo reforço do Manchester United (Divulgação/Atalanta
O Manchester United está confiante na contratação de Amad Diallo, jovem promessa da Atalanta, na janela de transferências de janeiro, segundo o “Daily Mail”. O atacante irá custar cerca de 37 milhões de libras (R$ 253 milhões) e já aceitou se mudar para os Diabos Vermelhos e dar um passo à frente na carreira.O time de Solskjaer também espera receber um documento da Federação Inglesa de Futebol para que a joia de 18 anos tenha autorização para trabalhar no Reino Unido. Apesar de só ter feito uma partida pela equipe italiana, o comandante do Manchester United tem grandes expectativas sobre o atleta.
> Veja a tabela da Premier League
Além de Diallo, os Red Devils também estão próximos de acertar a contratação de Moisés Caicedo, volante de 19 anos do Independiente del Valle. Na última janela, o clube também trouxe Facundo Pellistri, do Peñarol, e aposta em uma nova geração para construir um futuro promissor.

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