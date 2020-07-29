Manchester United está confiante de que contratará Jadon Sancho

Uma das novelas que mais se arrastam no mercado de transferências parece estar próxima do fim. O Manchester United pode estar perto de finalmente acertar a contratação do atacante Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, segundo a "Sky Sports".De acordo com a emissora, os Diabos Vermelhos estão confiantes de que vão acertar com o jovem inglês de 20 anos, mesmo que ainda não tenham chegado a um acordo final com o time alemão. O Borussia deseja receber 120 milhões de euros (R$ 725 milhões) pelo jogador, mas o United tenta abaixar a pedida por conta dos impactos causados pela pandemia de Covid-19.