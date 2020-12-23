Manchester United entra na disputa por David Alaba

Em final de contrato com o Bayern de Munique, David Alaba atrai interesse de gigantes europeus. De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester United entrou na disputa pelo austríaco e quer a contração do defensor. Os Red Devils já iniciaram conversas com o empresário Pini Zahavi e tentará oferecer um salário maior do que os concorrentes.
Além do Manchester United, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Barcelona também demonstraram interesse em contar com o austríaco, que poderá sair de graça ao final da temporada. Em janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.
Formado pelo Bayern de Munique, Alaba vem sendo essencial nas últimas temporadas. No total, são 404 partidas pelo clube bávaro, 32 gols e 49 assistências.