Manchester United entra na disputa pela contratação de lateral do Lille

Crédito: Celik está na mira de gigantes da Europa (LOIC VENANCE / AFP

O Manchester United entrou na disputa pela contratação de Zeki Celik, lateral direito do Lille, segundo o "The Evening Standard". Além do clube de Solskjaer, Arsenal, Tottenham e Inter de Milão buscam a chegada do turco de 24 anos de idade.O jogador tem contrato com a equipe francesa até 2023, mas as informações indicam que o atleta estaria disposto a jogar na Premier League na próxima temporada. O ala é avaliado em 15 milhões de euros (R$ 94,7 milhões) e é acessível.

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Os Diabos Vermelhos buscam um nome para disputar posição com Wan-Bissaka pela titularidade da lateral direita. Já o Arsenal convive com a incerteza sobre o futuro de Hector Bellerín e se movimenta no mercado para não ser surpreendido com a possível saída do espanhol.