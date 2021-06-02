Manchester United entra na disputa pela contratação de lateral do Lille

O Manchester United entrou na disputa pela contratação de Zeki Celik, lateral direito do Lille, segundo o "The Evening Standard". Além do clube de Solskjaer, Arsenal, Tottenham e Inter de Milão buscam a chegada do turco de 24 anos de idade.O jogador tem contrato com a equipe francesa até 2023, mas as informações indicam que o atleta estaria disposto a jogar na Premier League na próxima temporada. O ala é avaliado em 15 milhões de euros (R$ 94,7 milhões) e é acessível.
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Os Diabos Vermelhos buscam um nome para disputar posição com Wan-Bissaka pela titularidade da lateral direita. Já o Arsenal convive com a incerteza sobre o futuro de Hector Bellerín e se movimenta no mercado para não ser surpreendido com a possível saída do espanhol.
O Tottenham também está na briga por Celik após Aurier afirmar que seu ciclo como jogador dos Spurs havia encerrado. Enquanto a Inter de Milão convive com a possibilidade de ter que vender Hakimi para acertar as contas e vê no turco uma boa reposição.