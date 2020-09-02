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futebol

Manchester United entra na disputa com Liverpool por Thiago Alcântara

Segundo imprensa alemã, time comandado por Solskjaer entrou em contato com o entorno do meio-campista espanhol. Liverpool segue como favorito pela contratação do atleta...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:20

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 10:20
Crédito: AFP
O Manchester United pode tentar a contratação do meio-campista Thiago Alcântara, de acordo com o “Bild”. O clube inglês já entrou em contato com o entorno do jogador do Bayern de Munique e pode passar à frente do Liverpool na negociação. No entanto, os Red Devils não fizeram propostas aos bávaros ou ao atleta.O jogador de 29 anos está na mira dos Reds há alguns meses, mas até agora o clube de Anfield não entrou em um acordo econômico com a equipe alemã, apesar de já ter as bases contratuais acertadas. Enquanto isso, o rival de Manchester já se movimenta no mercado e parece próximo do acerto com Donny van de Beek.
O Liverpool segue favorito na disputa, mas o Bayern pede 29 milhões de libras (R$ 208 milhões) por Thiago, que está em seu último ano de contrato. O técnico Hansi-Flick já admitiu que o espanhol deve deixar o time e o CEO Rummenigge afirmou que está esperando receber novas ofertas nas próximas semanas.

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