Manchester United entra na disputa com Liverpool por Thiago Alcântara

O Manchester United pode tentar a contratação do meio-campista Thiago Alcântara, de acordo com o “Bild”. O clube inglês já entrou em contato com o entorno do jogador do Bayern de Munique e pode passar à frente do Liverpool na negociação. No entanto, os Red Devils não fizeram propostas aos bávaros ou ao atleta.O jogador de 29 anos está na mira dos Reds há alguns meses, mas até agora o clube de Anfield não entrou em um acordo econômico com a equipe alemã, apesar de já ter as bases contratuais acertadas. Enquanto isso, o rival de Manchester já se movimenta no mercado e parece próximo do acerto com Donny van de Beek.