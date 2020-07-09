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futebol

Manchester United entra na briga para contratar Thiago Alcântara

Brasileiro já demonstrou que deseja sair do Bayern de Munique e respirar novos ares. Liverpool é o favorito para contratar o atleta, mas os Red Devils também tem interesse...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 13:02

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 13:02

Crédito: Manchester United não só demonstrou interesse, como permanece monitorando o brasileiro caso ele não chegue a um acordo com Liverpool (AFP
Um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferência para a próxima temporada é o de Thiago Alcântara. O brasileiro já expressou o desejo de sair do Bayern de Munique e respirar novos ares. Até o momento, o Liverpool era o favorito para contratar o atleta. No entanto, o Manchester United entrou na disputa, segundo o diário espanhol "Marca".
Na última semana, o CEO do clube, Rummenigge, afirmou que o meio-campista pretende deixar a equipe bávara. Neste sentido, o contrato do jogador termina em junho de 2021 e o Bayern não quer perdê-lo de graça. Com isso, a operação com o Liverpool deve girar em torno dos 35 milhões de euros (R$ 208 milhões).
Ainda segundo a publicação, a equipe de Solskjaer não só demonstrou interesse, como permanece monitorando o atleta caso ele não chegue a um acordo com os Reds. Vale lembrar que quando o filho do tetracampeão Mazinho jogava pelo Barcelona, em 2013, o United também tentou negociar com o atleta, mas o time alemão levou a melhor.
Formado nas divisões de base do Barcelona, o brasileiro naturalizado espanhol se transferiu ao Bayern de Munique em 2013. Na equipe bávara, ele participou das conquistas de sete Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa. Ao todo, foram 230 partidas com 31 gols com a camisa dos bávaros.

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