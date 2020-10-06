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Manchester United entra em contato com técnico Mauricio Pochettino

Resultados ruins e desempenhos fracos colocam trabalho de Solskjaer em xeque nos Red Devils. Calendário de outubro tem jogos pesados pela Champions e Premeir League...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 11:38

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 11:38

Crédito: AFP
O Manchester United entrou em contato com o entorno técnico Mauricio Pochettino para uma possível reposição a Solskjaer após a humilhante derrota para o Tottenham por 6 a 1, segundo o “Daily Star”. Caso os resultados não melhores com os novos reforços, os Red Devils devem optar pela mudança no staff do clube.
O argentino está sem trabalhar desde novembro de 2019, quando foi demitido do Tottenham para a chegada de José Mourinho. Alguns dirigentes dos Red Devils são relutantes em relação a saída de Solskjaer e preferem mantê-lo no cargo, apesar dos recentes resultados ruins no Campeonato Inglês.
O norueguês fez um grande trabalho na última temporada comandando o Manchester United ao terceiro lugar da Premier League após um início ruim. Os Red Devils terão um calendário pesado neste mês de outubro com duelos contra o Newcastle e Chelsea pelo Campeonato Inglês, além dos confrontos contra PSG e RB Leipzig pela Liga dos Campeões.

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