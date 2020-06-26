Manchester United encara o Norwich pela Copa da Inglaterra neste sábado

A competição mais antiga da história do futebol está de volta. Neste sábado, o Manchester United enfrenta o Norwich, fora de casa, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, a FA Cup. A partida acontece no Estádio Carrow Road, às 13h30 (de Brasília).
Segundo maior campeão do torneio, os Diabos Vermelhos vão em busca da 13ª taça na história para empatar com o Arsenal, que é o maior vencedor. A última conquista do clube do Old Trafford foi no ano de 2016, ao bater o Crystal Palace na final, com um golaço de Lingard na prorrogação.
- Com a longa pausa que tivemos, cuidar dos jogadores é um dos nossos trabalhos no momento. Jogamos quarta, sábado, terça-feira e depois sábado novamente. Há calor e tudo, então haverá algumas mudanças, mas se você quiser fazer parte de uma equipe vencedora do Manchester United, precisará fazer algumas alterações. Essa é a situação em que estamos. Todos concordamos em tentar terminar a temporada e faremos o possível para nos apresentar e garantir que os jogadores estejam seguros - disse Solskjaer sobre o calendário apertado na Inglaterra.
PROVÁVEIS TIMESNorwich: Krul; Aarons, Godfrey, Klose e Lewis; Trybull, Vrancic, Buendia, Stiepermann e Cantwell; Pukki.
Manchester United: Romero; Dalot, Bailly, Maguire e Williams; McTominay, Fred, Juan Mata, Lingard e Greenwood; Ighalo.