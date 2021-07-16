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futebol

Manchester United encaminha contratações de Varane e Trippier

Red Devils estão próximos de acordos com os atletas e seus clubes e há a expectativa pelo anúncio da dupla até o final da próxima semana, segundo tablóide inglês...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 11:39

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 11:39
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Manchester United encaminha as contratações de Raphael Varane e Trippier para a próxima temporada, segundo o "The Sun". Os Diabos Vermelhos já entraram em acordo com os dois atletas e a expectativa é de que os anúncios sejam feitos até o final da próxima semana.O Real Madrid deve receber cerca de 50 milhões de libras (R$ 353 milhões) para liberar o zagueiro frances que formará dupla com Harry Maguire, enquanto o Atlético de Madrid deve se desfazer do lateral direito por 18 milhões de libras (R$ 127 milhões). Além dos dois, os Red Devils já acertaram a chegada de Sancho.
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Os merengues haviam pedido inicialmente 60 milhões de libras (R$ 423 milhões), o que não foi aceito pelo Manchester United. Com a necessidade de vender por conta da proximidade do fim do contrato do defensor, o gigante espanhol aceitou reduzir a pedida. Especula-se que o acordo entre Varane e os Diabos Vermelhos seja por cinco temporadas.
Já Trippier chega para disputar posição com Wan-Bissaka, embora seja o favorito na disputa. O lateral direito passou dois anos como um ala indiscutível na equipe de Diego Simeone, mas o desejo de retornar ao seu país falou mais alto nessa janela de transferências.

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