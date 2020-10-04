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futebol

Manchester United empresta lateral ao Milan

Diogo Dalot, jogador português de 21 anos, não convenceu
na Inglaterra e tenta buscar espaço na Itália...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 15:16

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 15:16

Crédito: Português não teve bom desempenho no Manchester United (Divulgação/AC Milan
O Milan acertou com mais um reforço para a temporada 2020/21. O novo jogador do rossonero é o lateral-direito português Diogo Dalto, que chega emprestado pelo Manchester United. O contrato é de uma temporada. Dalot chegou aos Red Devils no meio de 2018, após disputar apenas oito partidas pelo profissional do Porto. Na Inglaterra, em duas temporadas, foram somente 35 partidas, com um gol marcado.
O jogador custou 22 milhões de euros, dois anos atrás, porém, o United conta atualmente com Aaron Wan-Bissaka e TImothy Fosu-Mensah para a posição.

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