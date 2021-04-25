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futebol

Manchester United empata sem gols e se distancia da chance de título

Equipe de Solskjaer não fez boa partida e conseguiu uma boa finalização para defesa de Meslier na partida. Leeds equilibrou confornto após 6 a 2 no primeiro turno...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 11:51

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 11:51
Crédito: Confronto inglês foi equilibrado, mas sem muitas emoções (JON SUPER / POOL / AFP
Após decepcionar seus torcedores por conta da Superliga, o Manchester United decepcionou em campo ao empatar com o Leeds por 0 a 0 pela Premier League. Com o resultado, a equipe de Solskjaer fica em uma difícil posição para brigar pelo título com o Manchester City.VOLUMENa primeira etapa, o Manchester United imprimiu mais volume de jogo desde o início da partida. No entanto, os jogadores dos Diabos Vermelhos desperdiçaram muitas chances finalizando sem direção do gol. O Leeds teve uma boa oportunidade com Dallas chutando para fácil defesa de Henderson, enquanto os visitantes quase chegaram ao gol em cobrança de falta de Rashford em que Meslier fez ótima intervenção.
> Veja a tabela da Premier League
SEM DIREÇÃOO início da segunda etapa não foi animador, apesar das tentativas das duas equipes. Aos 11 minutos, Bruno Fernandes recebeu passe após boa jogada de Wan-Bissaka pelo lado direito e chegou finalizando com perigo, mas para fora. O Leeds respondeu aos 16 com Hélder Costa recebendo passe pelo lado esquerdo e chutando com desvio, mas com perigo pela linha de fundo.
SEQUÊNCIAO Manchester United foca na partida contra a Roma pela semifinal da Europa League, pois é o torneio com a principal chance de terminar com um troféu na temporada. No Campeonato Inglês, os Diabos vermelhos estão a 10 pontos do Manchester City faltando apenas cinco partidas.

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