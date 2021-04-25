Manchester United empata sem gols e se distancia da chance de título

Crédito: Confronto inglês foi equilibrado, mas sem muitas emoções (JON SUPER / POOL / AFP

Após decepcionar seus torcedores por conta da Superliga, o Manchester United decepcionou em campo ao empatar com o Leeds por 0 a 0 pela Premier League. Com o resultado, a equipe de Solskjaer fica em uma difícil posição para brigar pelo título com o Manchester City.VOLUMENa primeira etapa, o Manchester United imprimiu mais volume de jogo desde o início da partida. No entanto, os jogadores dos Diabos Vermelhos desperdiçaram muitas chances finalizando sem direção do gol. O Leeds teve uma boa oportunidade com Dallas chutando para fácil defesa de Henderson, enquanto os visitantes quase chegaram ao gol em cobrança de falta de Rashford em que Meslier fez ótima intervenção.

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SEM DIREÇÃOO início da segunda etapa não foi animador, apesar das tentativas das duas equipes. Aos 11 minutos, Bruno Fernandes recebeu passe após boa jogada de Wan-Bissaka pelo lado direito e chegou finalizando com perigo, mas para fora. O Leeds respondeu aos 16 com Hélder Costa recebendo passe pelo lado esquerdo e chutando com desvio, mas com perigo pela linha de fundo.