futebol

Manchester United empata com Southampton, e CR7 mantém seca

Red Devils saíram na frente do placar com gol de Sancho, mas cederam o empate no início da etapa final...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 11:40

LanceNet

A crise continua. O Manchester United empatou com o Southampton por 1 a 1, na manhã deste sábado (12), no Old Trafford, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Os Red Devils abriram o placar com Sancho no primeiro tempo, mas os visitantes arrancaram o empate na etapa final com Che Adams. PRESSÃO FUNCIONA
O Manchester United começou a partida comandando as ações. Em menos de 20 minutos, os Red Devils tiveram chance com Sancho e chegou a balançar a rede com Pogba - mas o gol foi anulado por impedimento. Mas aos 21, Bruno Fernandes acertou belo lançamento para Rashford, que invadiu a área e tocou para Sancho abrir o placar no Old Trafford. SURPRESA NA ETAPA FINAL
No início da etapa final, o Southampton surpreendeu o Manchester United e empatou a partida com apenas três minutos. Che Adams recebeu passe de Elyounoussi nas costas de Dalot e bateu no canto de De Gea para igualar o placar no Old Trafford.
Na sequência do segundo tempo, o Manchester United não conseguiu reagir. O Southampton demonstrava estar mais perto da vitória do que os Red Devils. O time comandado por Ralf Rangnick sequer conseguiu ameaçar como fez na primeira etapa. CR7, por exemplo, não recebeu nenhuma bola. SECA CONTINUA
Com o empate, o Manchester United chegou aos 40 pontos e subiu para o 5º lugar, já que o Arsenal teve o jogo contra o Chelsea adiado por conta do Mundial de Clubes. Entretanto, perderam a oportunidade de entrar no G-4. Já o Southampton, chegou aos 29 pontos, mas segue em 10º.
Na próxima rodada, o Manchester United recebe o Brighton, terça-feira (15), às 17h15 (de Brasília), no Old Trafford. O Southampton, por sua vez, recebe o Everton, sábado (19), às 12h, no Estádio St. Mary's.
Cristiano Ronaldo sofreu com a marcação do Southampton e segue sem marcar gols em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana
Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios

