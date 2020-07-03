Manchester United, em bom momento, recebe Bournemouth

Crédito: Manchester United vive grande momento nas competições da Inglaterra (MIKE HEWITT / POOL / AFP

O Manchester United recebe o Bournemouth neste sábado, às 11h (horário de Brasília), em busca de conseguir chegar no G-4 do Campeonato Inglês e conquistar uma vaga em zona de Liga dos Campeões. A equipe de Solskjaer vem de duas vitórias por 3 a 0, vive um ótimo momento, enquanto o rival amarga a penúltima colocação e não consegue se encontrar no retorno da Premier League.

Apesar da diferença entre os clubes na tabela, o técnico norueguês não acredita que o confronto será fácil.

- Há times que tem pontos a provar e nós temos que melhorar em relação ao jogo anterior. Não é um jogo fácil. Independentemente do que todos falem, nós temos que jogar. Bournemouth está lutando para não cair e não é um bom lugar de ficar.

O time de Old Trafford está dois pontos atrás do Chelsea e três pontos abaixo do Leicester. Solskjaer acredita que o clube está no caminho para alcançar os objetivos da temporada.

- Nós acreditamos que estamos no caminho certo, podemos melhorar e diminuir a diferença. Estamos nos sentindo confiantes. Eles (jogadores) trabalharam duro durante a paralisação.