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futebol

Manchester United, em bom momento, recebe Bournemouth

Time de Solskjaer vem de duas vitórias seguidas e encara penúltimo colocado para seguir na corrida pela conquista de uma vaga na próxima Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 14:37

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 14:37

Crédito: Manchester United vive grande momento nas competições da Inglaterra (MIKE HEWITT / POOL / AFP
O Manchester United recebe o Bournemouth neste sábado, às 11h (horário de Brasília), em busca de conseguir chegar no G-4 do Campeonato Inglês e conquistar uma vaga em zona de Liga dos Campeões. A equipe de Solskjaer vem de duas vitórias por 3 a 0, vive um ótimo momento, enquanto o rival amarga a penúltima colocação e não consegue se encontrar no retorno da Premier League.
Apesar da diferença entre os clubes na tabela, o técnico norueguês não acredita que o confronto será fácil.
- Há times que tem pontos a provar e nós temos que melhorar em relação ao jogo anterior. Não é um jogo fácil. Independentemente do que todos falem, nós temos que jogar. Bournemouth está lutando para não cair e não é um bom lugar de ficar.
O time de Old Trafford está dois pontos atrás do Chelsea e três pontos abaixo do Leicester. Solskjaer acredita que o clube está no caminho para alcançar os objetivos da temporada.
- Nós acreditamos que estamos no caminho certo, podemos melhorar e diminuir a diferença. Estamos nos sentindo confiantes. Eles (jogadores) trabalharam duro durante a paralisação.
O Bournemouth três derrotas seguidas desde o retorno do Campeonato Inglês, mas ainda estão a um ponto de fugir da zona da degola. Apesar disso, os visitantes esperam surpreender, assim como no primeiro turno, e sair com uma vitória importante para o restante da competição. Na ocasião, o time de Eddie Howe venceu por 1 a 0.

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