Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United é surpreendido e perde em casa para o Aston Villa

Diabos Vermelhos foram superiores na primeira etapa. No final da partida, Aston Villa saiu na frente e Bruno Fernandes desperdiçou pênalti para o Manchester United...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 10:30
Crédito: Manchester United saiu do Old Trafford derrotado para o Aston Villa (PAUL ELLIS / AFP
O Aston VIlla surpreendeu e conquistou uma grande vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United pela Premier League no Old Trafford. Os Red Devils dominaram a primeira etapa, mas não transformaram a superioridade em gol. Nos minutos finals, Hause abriu o placar para os visitantes de cabeça, enquanto Bruno Fernandes desperdiçou um pênalti nos acréscimos.LÁ E CÁAos 10 minutos, Cristiano Ronaldo recebeu passe da entrada da área e bateu com perigo, mas pela linha de fundo. Aos 16, o Aston Villa deu o primeiro susto com Targett recebendo cruzamento livre de marcação dentro da área, mas finalizando por cima do gol. O Manchester United respondeu com Greenwood sendo encontrado na área, limpando a marcação, mas finalizando fraco para defesa de Martínez.
> Veja a tabela da Premier League
GOLEIROS SALVANDOAos 21, a equipe visitante teve sua melhor chance da partida após De Gea sair jogando errado e entregar a bola nos pés de Watkins, mas o atacante do Villa chutou para ótima defesa do espanhol. No fim da primeira etapa, Maguire aproveitou cobrança de falta de Bruno Fernandes e cabeceou com força para boa intervenção de Martínez.
FINAL EMOCIONANTENa segunda etapa, o Manchester United tentou impor mais volume, mas não conseguiu ser eficiente. Aos 23 minutos, o Aston Villa chegou com Watkins recebendo passe pelo lado esquerdo, limpando a marcação e batendo com força para ótima defesa de De Gea. Aos 43 minutos, Hause abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio. Nos acréscimos, os Diabos Vermelhos tiveram um pênalti, mas Bruno Fernandes isolou a cobrança.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados