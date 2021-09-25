Manchester United é surpreendido e perde em casa para o Aston Villa

O Aston VIlla surpreendeu e conquistou uma grande vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United pela Premier League no Old Trafford. Os Red Devils dominaram a primeira etapa, mas não transformaram a superioridade em gol. Nos minutos finals, Hause abriu o placar para os visitantes de cabeça, enquanto Bruno Fernandes desperdiçou um pênalti nos acréscimos.LÁ E CÁAos 10 minutos, Cristiano Ronaldo recebeu passe da entrada da área e bateu com perigo, mas pela linha de fundo. Aos 16, o Aston Villa deu o primeiro susto com Targett recebendo cruzamento livre de marcação dentro da área, mas finalizando por cima do gol. O Manchester United respondeu com Greenwood sendo encontrado na área, limpando a marcação, mas finalizando fraco para defesa de Martínez.
GOLEIROS SALVANDOAos 21, a equipe visitante teve sua melhor chance da partida após De Gea sair jogando errado e entregar a bola nos pés de Watkins, mas o atacante do Villa chutou para ótima defesa do espanhol. No fim da primeira etapa, Maguire aproveitou cobrança de falta de Bruno Fernandes e cabeceou com força para boa intervenção de Martínez.
FINAL EMOCIONANTENa segunda etapa, o Manchester United tentou impor mais volume, mas não conseguiu ser eficiente. Aos 23 minutos, o Aston Villa chegou com Watkins recebendo passe pelo lado esquerdo, limpando a marcação e batendo com força para ótima defesa de De Gea. Aos 43 minutos, Hause abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio. Nos acréscimos, os Diabos Vermelhos tiveram um pênalti, mas Bruno Fernandes isolou a cobrança.