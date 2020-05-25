Manchester United e Shanghai Shenhua ainda não fizeram acordo por permanência de Ighalo

Crédito: Divulgação / Man Utd

O atacante Odion Ighalo deve voltar à China. Seu contrato de empréstimo com o Manchester United termina em 30 de maio e, tanto o clube inglês quanto o Shanghai Shenhua, não chegaram a um acordo.

A 'BBC' informa que o impacto da pandemia do coronavírus significa que o empréstimo do atacante terminará antes da data prevista para o retorno da Premier League. O nigeriano foi contratado para substituir Rashford, lesionado. Mas quando as competições retornarem, o inglês já estará apto para jogar.

O United já decidiu não contratar Ighalo permanentemente, mas o técnico Ole Gunnar Solskjaer gostaria de mantê-lo pelo restante da temporada, já que ainda estão em três competições.