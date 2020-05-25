Manchester United e Shanghai Shenhua ainda não fizeram acordo por permanência de Ighalo

O atacante Odion Ighalo deve voltar à China. Seu contrato de empréstimo com o Manchester United termina em 30 de maio e, tanto o clube inglês quanto o Shanghai Shenhua, não chegaram a um acordo.
A 'BBC' informa que o impacto da pandemia do coronavírus significa que o empréstimo do atacante terminará antes da data prevista para o retorno da Premier League. O nigeriano foi contratado para substituir Rashford, lesionado. Mas quando as competições retornarem, o inglês já estará apto para jogar.
O United já decidiu não contratar Ighalo permanentemente, mas o técnico Ole Gunnar Solskjaer gostaria de mantê-lo pelo restante da temporada, já que ainda estão em três competições.
Ighalo é torcedor do Manchester United e deseja permanecer no clube. Pelos Red Devils, foram quatro gols em oito jogos. No entanto, as negociações com os chineses são complicadas. O Shanghai Shenhua quer a volta do atacante. E MAIS:Witsel se recupera de lesão e estará apto a jogar contra o BayernLateral direito Emerson deve seguir no Betis por mais uma temporadaManchester United demonstra interesse em Tolisso, do BayernValverde pensa em revanche contra o Manchester City em agostoPremier League feminina é suspensa por conta do coronavírus E MAIS: