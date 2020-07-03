Manchester United e Sancho já chegaram a um acordo, diz jornalista

Crédito: Lars Baron/AFP

A novela que se arrasta parece estar próxima do fim. Segundo o jornalista Duncan Castles, Jadon Sancho e Manchester United já acertaram bases salariais e tempo de contrato. O que falta agora é o acordo entre o clube inglês e o Borussia Dortmund.

Sancho receberia cerca de 560 mil libras por mês (aproximadamente R$ 3,7 milhões) e assinaria por cinco anos. Com o passar do contrato, o salário do inglês aumentaria para 800 mil libras (R$ 5,3 milhões).