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futebol

Manchester United e Sancho já chegaram a um acordo, diz jornalista

Bases salariais já foram acertadas, mas ainda falta negociar com o Borussia Dortmund...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 18:27

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 18:27

Crédito: Lars Baron/AFP
A novela que se arrasta parece estar próxima do fim. Segundo o jornalista Duncan Castles, Jadon Sancho e Manchester United já acertaram bases salariais e tempo de contrato. O que falta agora é o acordo entre o clube inglês e o Borussia Dortmund.
Sancho receberia cerca de 560 mil libras por mês (aproximadamente R$ 3,7 milhões) e assinaria por cinco anos. Com o passar do contrato, o salário do inglês aumentaria para 800 mil libras (R$ 5,3 milhões).
Agora, Manchester United e Borussia Dortmund precisam acordar um valor pelo jogador. Sancho já manifestou o desejo de deixar a Alemanha, mas os alemães não facilitarão o negócio. Michael Zorc, diretor esportivo do clube, disse que o inglês só sairá por 100 milhões de euros (cerca de R$ 665 milhões).

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