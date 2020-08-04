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Manchester United e Sancho fecham acordo por cinco temporadas

Jovem atacante se tornará o segundo atleta mais bem pago do elenco inglês, mas ainda falta finalizar o acordo de pagamento com o Borussia Dortmund nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 13:04

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 13:04

Crédito: Lars Baron/AFP
Manchester United e Jadon Sancho chegaram em acordos a respeito dos termos de contrato, segundo o “Bild”. Os Red Devils irão assinar o vínculo com o atacante inglês por cinco temporadas e o jovem deve receber um salário de 340 mil libras (R$ 2,3 milhões) por semana. Falta finalizar a operação com o Borussia Dortmund.
As conversas entre os dirigentes das duas equipes estão avançadas e é provável que os ingleses paguem cerca de 108 milhões de libras (R$ 747 milhões) por Sancho, mas de forma parcelada. Os aurinegros esperam que, pelo menos, metade desse valor seja pago em um primeiro momento e estruturam o pagamento dos complementos.A expectativa é de que um acordo seja selado nos próximos dias, o que tornaria Sancho no jogador mais caro comprado por um clube inglês na história. O jovem de 20 anos deve se tornar o segundo salário mais bem pago do Manchester United, atrás apenas de David De Gea.

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