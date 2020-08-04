Manchester United e Sancho fecham acordo por cinco temporadas

Manchester United e Jadon Sancho chegaram em acordos a respeito dos termos de contrato, segundo o “Bild”. Os Red Devils irão assinar o vínculo com o atacante inglês por cinco temporadas e o jovem deve receber um salário de 340 mil libras (R$ 2,3 milhões) por semana. Falta finalizar a operação com o Borussia Dortmund.

As conversas entre os dirigentes das duas equipes estão avançadas e é provável que os ingleses paguem cerca de 108 milhões de libras (R$ 747 milhões) por Sancho, mas de forma parcelada. Os aurinegros esperam que, pelo menos, metade desse valor seja pago em um primeiro momento e estruturam o pagamento dos complementos.A expectativa é de que um acordo seja selado nos próximos dias, o que tornaria Sancho no jogador mais caro comprado por um clube inglês na história. O jovem de 20 anos deve se tornar o segundo salário mais bem pago do Manchester United, atrás apenas de David De Gea.