Manchester United e Sancho estão próximos de um acerto por cinco anos

Manchester United e Jadon Sancho estão cada vez mais próximos de selarem um acordo. Segundo a "Sky Sports", os Red Devils e o atacante do Borussia Dortmund estão fechando um acordo de cinco anos e as conversas com o clube alemão estão nos estágios finais.
O Borussia Dortmund e o Manchester United já acertaram um valor que gira em torno dos 120 milhões de euros (cerca de R$ 748 milhões) pedidos pelos alemães. As discussões giram em torno da forma do pagamento. Os Red Devils desejam pagar parcelado em três anos.
Na atual temporada, Jadon Sancho participou de 44 partidas com a camisa do Borussia Dortmund, marcou 20 gols e deu 20 assistências.