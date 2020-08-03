Manchester United e Sancho estão próximos de um acerto por cinco anos

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Manchester United e Jadon Sancho estão cada vez mais próximos de selarem um acordo. Segundo a "Sky Sports", os Red Devils e o atacante do Borussia Dortmund estão fechando um acordo de cinco anos e as conversas com o clube alemão estão nos estágios finais.

O Borussia Dortmund e o Manchester United já acertaram um valor que gira em torno dos 120 milhões de euros (cerca de R$ 748 milhões) pedidos pelos alemães. As discussões giram em torno da forma do pagamento. Os Red Devils desejam pagar parcelado em três anos.