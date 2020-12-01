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futebol

Manchester United e PSG prometem duelo chave pela Liga dos Campeões

Equipes brigam pela liderança do Grupo H, mas equipe francesa também corre o risco de não avançar às oitavas de final por conta da forte ameaça do RB Leipzig no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 13:11

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 13:11

Crédito: No primeiro duelo, o Manchester United conseguiu vitória importante fora de casa (AFP
O Manchester United recebe o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília). Os ingleses terão a difícil missão de superar o time francês pela segunda vez no torneio com o objetivo de garantir a classificação às oitavas de final, além da liderança do Grupo H com uma rodada de antecedência.
O técnico dos Diabos Vermelhos, Solskjaer, ressaltou a importância do resultado positivo em meio a um calendário tão apertado.
- Quanto antes você classificar, melhor é. Com a vitória, nós venceremos o grupo, o que é nossa intenção. Queremos jogar com nosso estilo ofensivo, defendendo bem contra um time com alguns dos melhores jogadores individuais. Mas nossa mentalidade é vencer a partida.
O comandante também deu sua visão sobre o reencontro do atacante Cavani com sua ex-equipe.
- Cavani está pronto para jogar. Claro que é especial para ele enfrentar o PSG, seu antigo clube em que ele é o maior artilheiro. Conhecendo ele, sei que dará toda a energia e está preparado.
Já o PSG vive um momento delicado no torneio, uma vez que corre o risco de não se classificar para a próxima fase da principal competição da Europa. O time de Thomas Tuchel, Neymar e Mbappé ocupa apenas a segunda colocação com os mesmos seis pontos que o RB Leipzig após um início irregular.
Mais cedo, às 14h55 (horário de Brasília), o time alemão viaja para encarar o Istanbul Basaksehir fora de casa e enxerga a vitória como algo essencial contra o lanterna do Grupo H. A equipe de Nagelsmann precisa dos três pontos para seguir na briga pela classificação até a próxima fase do torneio.

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