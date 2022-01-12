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Manchester United e Pochettino mantêm conversas secretas

Comandante do Paris Saint-Germain está em contatos com membros dos Red Devils e é uma das opções para assumir o clube inglês na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 09:11

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 09:11

O Manchester United mantém conversas "secretas e discretas" com Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, revelou o "Le Parisien". O argentino é um dos nomes favoritos para assumir o comando dos Red Devils na próxima temporada.Além do treinador do PSG, os Diabos Vermelhos também estudam outros dois nomes para a próxima temporada: Erik ten Hag, do Ajax, e Brendan Rodgers, do Leicester. No entanto, o argentino possui uma grande base de apoio interna no Old Trafford.
> Veja a tabela da Premier League
De acordo com as informações, a hierarquia do Manchester United opta por apostar em Pochettino, que possui conhecimento sobre a Premier League após conseguir grandes campanhas dirigindo o Tottenham. No entanto, Ralf Rangnick, atual treinador interino e consultor esportivo pelos próximos dois anos, prefere a chegada do holandês.
Desde o último mês de novembro, quando Ole Solskjaer foi demitido dos Red Devils, o nome de Mauricio Pochettino surgiu com força na Inglaterra. Apesar disso, o PSG não aceitou se desfazer do argentino no meio da temporada, embora técnico não tenha o emprego garantido para 2022/2023.
Crédito: PochettinoécotadoparaassumiroManchesterUnited(Foto:Reprodução/TwitterdoPSG

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