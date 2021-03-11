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futebol

Manchester United e Milan empatam no primeiro duelo pela Liga Europa

Equipe de Solskjaer saiu na frente com gol de Diallo no início da segunda etapa, teve chance de matar o jogo, mas Milan empatou nos acréscimos com Kjaer de cabeça...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:49
Crédito: Duelo entre Manchester United e Milan terminou empatado no Old Trafford (OLI SCARFF / AFP
Manchester United e Milan terminaram empatados por 1 a 1 no primeiro confronto pelas oitavas de final da Liga Europa. Os Diabos Vermelhos largaram na frente com Diallo, mas os visitantes pressionaram na segunda etapa e conquistaram o empate nos acréscimos com Kjaer marcando de cabeça após cobrança de escanteio.
EQUILÍBRIOAos sete minutos, Martial teve a primeira grande oportunidade do jogo ao receber passe na entrada da área e finalizar para boa defesa de Donnarumma. Somente aos 30, o Milan encontrou um rápido contra-ataque, Saelemaekers foi acionado pela direita e chutou para intervenção de Henderson. A grande chance foi dos Red Devils aos 37 após Maguire aproveitar cobrança de escanteio, desvio no primeiro pau e mandar a bola na trave para alívio dos visitantes.
DEDO DO TÉCNICODurante o intervalo, Solskjaer promoveu a entrada de Diallo, recém-contratado pelo Manchester United, no lugar de Martial. Logo aos cinco minutos da segunda etapa, o atacante recebeu um lindo lançamento de Bruno Fernandes e encobriu Donnarumma para abrir o placar. Aos 13, Kessie teve chance de empatar após receber passe pelo lado esquerdo da área, mas Herderson mandou a bola pela linha de fundo.
EMOÇÃO ATÉ O FIM​Após um início agitado, as equipes não conseguiam mais acertar o gol e o segundo tempo ficou morno. Aos 19, Krunic recebeu cruzamento e cabeceou sozinho, mas pela linha de fundo. Os Red Devils responderam aos 26 com Daniel James recebendo cruzamento rasteiro de Greenwood, mas finalizando para fora mesmo com Donnarumma batido na jogada. Nos acréscimos, os italianos conseguiram chegar ao empate com Kjaer marcando de cabeça após escanteio.

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