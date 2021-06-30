Manchester United é mais um a cogitar contratação de Goretzka

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O Manchester United é mais um clube a pensar na possibilidade da contratação de Leon Goretzka, segundo o "Bild". Os Diabos Vermelhos enxergam o meio-campista alemão como o possível substituto para Paul Pogba, que pode deixar a Inglaterra nas próximas temporadas.Além da equipe de Old Trafford, o Barcelona e o Real Madrid também estão interessados na chegada do camisa 18. O atleta tem contrato com o Bayern de Munique até 2022 e ainda não assinou um novo acordo apesar de ter uma proposta em mãos.

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Os bávaros devem evitar um novo "caso Alaba" e, nesse contexto, a saída de Goretzka nesta janela de transferências não deve ser descartada. Em um período de dificuldade econômica, o clube alemão deve buscar arrecadar algum dinheiro com a venda de jogadores ao invés de perdê-los sem custos.