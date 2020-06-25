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Manchester United e Fred conversam sobre renovação de contrato do meia

Jogador brasileiro tem vínculo com os Diabos Vermelhos até junho de 2023 e é um dos destaques no Old Trafford nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 17:29

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:29

Crédito: Reprodução / Twitter
Um dos destaques do Manchester United na temporada, o meio-campista Fred pode ganhar um novo contrato em breve com o clube inglês. De acordo com o jornal "The Sun", o brasileiro e a direção dos Diabos vermelhos estão em negociação para a ampliação do vínculo. Atualmente seu vínculo vai até 2023.
Fred foi contratado pelo Manchester United em 2018 e chegou ao clube após a disputa da Copa do Mundo, na Rússia, onde o brasileiro, apesar de convocado, não entrou em campo nenhuma vez. Na estreia, contra a Suíça, o meia estava machucado e nos jogos seguintes ficou como opção no banco de reservas.
Em janeiro, Fred foi eleito o melhor jogador do mês no Manchester United em votação feita pelos torcedores do clube. Na atual temporada, o jogador tem 40 partidas com a camisa vermelha.E MAIS:Bundesliga estuda volta dos torcedores nos estádiosDAZN exibe quartas de final da FA Cup, com gigantes ingleses em campoPossíveis valores da ida de Arthur para Juventus são divulgadosJuventus recebe Lecce e busca arrancar para o título do ItalianoJuventus entra na briga por Pierre-Emerick Aubameyang E MAIS:

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