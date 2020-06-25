Manchester United e Fred conversam sobre renovação de contrato do meia

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Um dos destaques do Manchester United na temporada, o meio-campista Fred pode ganhar um novo contrato em breve com o clube inglês. De acordo com o jornal "The Sun", o brasileiro e a direção dos Diabos vermelhos estão em negociação para a ampliação do vínculo. Atualmente seu vínculo vai até 2023.

Fred foi contratado pelo Manchester United em 2018 e chegou ao clube após a disputa da Copa do Mundo, na Rússia, onde o brasileiro, apesar de convocado, não entrou em campo nenhuma vez. Na estreia, contra a Suíça, o meia estava machucado e nos jogos seguintes ficou como opção no banco de reservas.