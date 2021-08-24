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Manchester United e Chelsea disputam chegada de meia espanhol

Saúl, do Atlético de Madrid, movimenta a última semana da janela de transferências, está próximo de deixar a equipe colchonera, mas não tem destino definido...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 12:25

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 12:25

Crédito: Reprodução / Instagram
Manchester United e Chelsea disputam a contratação do meia Saúl, do Atlético de Madrid, segundo o "As". A equipe colchonera, que está próxima de anunciar a chegada de Matheus Cunha, está disposta a liberar o camisa oito nesta janela de transferências.Os Blues tomaram a iniciativa na corrida pelo meio-campista e realizaram uma proposta oficial há alguns dias, mas que ainda não foi aceita. A fórmula em busca da contratação de Saúl passa pelo empréstimo do atleta em Londres por um ano com a opção da compra definitiva do atleta em 2022.
> Veja a tabela da Premier League
Os Diabos Vermelhos, que sonham com a chegada do espanhol há algumas janelas, perguntou sobre a situação do jogador de 26 anos na última segunda-feira O clube dirigido por Ole Solskjaer também tem Eduardo Camavinga em sua lista de pretendentes.
Com isso, Saúl deve se transferir nos próximos dias com destino à Premier League. E apesar de sua provável saída, o camisa oito vem sendo utilizado por Diego Simeone no Campeonato Espanhol e sendo útil nas duas primeiras rodadas com direito a uma assistência em sua conta.

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