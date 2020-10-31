Manchester United e Arsenal fazem clássico da rodada no Inglês; Tottenham também entra em campo

Pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebe, neste domingo, o Arsenal. Com campanhas parecidas e separados por apenas dois pontos na tabela, as equipes se enfrentam no Estádio Old Trafford, às 13h30 (de Brasília). A ESPN Brasil transmite o clássico.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUESEGUNDO CLÁSSICO SEGUIDOOs Diabos Vermelhos dão sequência aos clássicos na Premier League e terão pela frente mais um time de Londres. Na última rodada, o time de Solskjaer empatou em 0 a 0 com o Chelsea, também em casa, e agora espera sair com os três pontos.
- O Arsenal sempre será difícil porque é uma equipe muito boa com um técnico muito bom, que tem ótimas ideias sobre como o futebol deve ser jogado, e estou ansioso por isso - disse o comandante do Manchester United antes da partida.
PARA RECUPERAR A BOA FASEVindo de dois jogos sem vitória pelo Campeonato Inglês, o Arsenal quer dar fim ao jejum. O time de Arteta perdeu para Manchester City e Leicester nas últimas duas rodadas e encara o clássico como um jogo de vida ou morte para subir na classificação da competição.
- Acho que desde o lockdown, Solskjaer tem conseguido melhorar muito o time e você pôde ver isso no final da temporada, a quantidade de gols e os tipos de gols que eles marcaram. Eles são uma ameaça - disse Arteta.
PROVÁVEIS TIMESManchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Luke Shaw; Fred, McTominay, Pogba e Bruno Fernandes; Greenwood e Rashford.
Arsenal: Leno; Bellerín, Mustafi, Gabriel Magalhães e Tierney; Ceballos, Thomas Partey e Xhaka; Willian, Aubameyang e Saka.TOTTENHAM TAMBÉM JOGAOutro time de Londres a entrar em campo neste domingo é o Tottenham. Após perder para o Royal Antwerp na Liga Europa, o time de José Mourinho entra em campo contra o Brighton, em casa. A bola rola às 16h15 (de Brasília) e a ESPN Brasil transmite o duelo.
OUTROS JOGOS DO DIAAston Villa x Southampton - 9hNewcastle x Everton - 11h