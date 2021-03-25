Manchester United deve renovar com Solskjaer por três temporadas

Solskjaer, técnico do Manchester United, está próximo de ser recompensado pelo progresso da equipe e pode receber uma renovação por mais três temporadas e ganhar cerca de 10 milhões de libras (R$ 76 milhões) por ano, segundo o “Mirror”. Os Diabos Vermelhos devem fazer uma proposta pelo norueguês mesmo que a equipe não conquiste títulos nesta temporada.Ed Woodward, vice-presidente executivo do Manchester United, está convencido de que o clube está seguindo na direção certa sob o comando de Solskjaer. Os Red Devils ocupam a segunda colocação da Premier League, além de estarem classificados para as quartas de final da Europa League.