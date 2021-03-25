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futebol

Manchester United deve renovar com Solskjaer por três temporadas

Dirigentes do clube inglês acreditam que equipe está no caminho certo sob comando do atual treinador. Salário será de R$ 76 milhões por temporada...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:09

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 11:09
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP/
Solskjaer, técnico do Manchester United, está próximo de ser recompensado pelo progresso da equipe e pode receber uma renovação por mais três temporadas e ganhar cerca de 10 milhões de libras (R$ 76 milhões) por ano, segundo o “Mirror”. Os Diabos Vermelhos devem fazer uma proposta pelo norueguês mesmo que a equipe não conquiste títulos nesta temporada.Ed Woodward, vice-presidente executivo do Manchester United, está convencido de que o clube está seguindo na direção certa sob o comando de Solskjaer. Os Red Devils ocupam a segunda colocação da Premier League, além de estarem classificados para as quartas de final da Europa League.
> Veja a tabela da Premier League
A equipe de Old Trafford caminha com tranquilidade para conquistar uma vaga na próxima edição da Champions League. O atual vínculo de Solskjaer termina em 2022 e o novo acordo está previsto para ser assinado ao final desta temporada. O clube também quer acabar com qualquer especulação relacionada ao cargo de treinador para o futuro.

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