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futebol

Manchester United deve renovar com Juan Mata por uma temporada

Meio-campista espanhol não joga com regularidade na equipe de Solskjaer, mas está no clube desde 2014. Contrato do atleta termina ao final desta temporada...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 11:09

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 11:09
Crédito: JOE KLAMAR / AFP
Juan Mata está com 32 anos, tem contrato com o Manchester United até o final desta temporada, mas pode ganhar uma renovação por mais um ano, segundo o "Daily Star". O clube tem por objetivo se desfazer do atleta por cerca de cinco milhões de libras (R$ 39 milhões) ao invés de perdê-lo sem custos.O veterano chegou aos Red Devils em 2014 após passagem pelo Chelsea, mas perdeu espaço na equpe de Solskjaer. O espanhol fez apenas 12 partidas na atual temporada e enfrenta muita concorrência na posição. Além disso, existe a expectativa de que Van de Beek e Lingard sejam mais utilizados no próximo ano.
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No entanto, a renovação e futura venda funcionaria para ambas as partes, pois há um grande respeito do clube e dos jogadores com o meio-campista. Além disso, Mata tem muito carinho pelos Diabos Vermelhos e pensa em empreender na cidade de Manchester.

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