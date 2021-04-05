Manchester United deve renovar com Juan Mata por uma temporada

Juan Mata está com 32 anos, tem contrato com o Manchester United até o final desta temporada, mas pode ganhar uma renovação por mais um ano, segundo o "Daily Star". O clube tem por objetivo se desfazer do atleta por cerca de cinco milhões de libras (R$ 39 milhões) ao invés de perdê-lo sem custos.O veterano chegou aos Red Devils em 2014 após passagem pelo Chelsea, mas perdeu espaço na equpe de Solskjaer. O espanhol fez apenas 12 partidas na atual temporada e enfrenta muita concorrência na posição. Além disso, existe a expectativa de que Van de Beek e Lingard sejam mais utilizados no próximo ano.